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В матче НХЛ во время голевой атаки гостей внезапно погас свет

"Диверсия" произошла в Бостоне.

В матче НХЛ во время голевой атаки гостей внезапно погас свет
Фото: bookmaker-ratings.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон Брюинз" принимал на арене "Ти-Ди Гарден" "Флориду Пантерз".

В самом дебюте второго периода, при счете 0:0, гости пытались реализовать численное преимущество, и им это почти удалось. На ударную позицию выкатился хоккеист "Пантерз" и готов был уже произвести бросок, но внезапно на площадке погас свет.

Судьи в темноте незамедлительно дали свисток, прервав перспективную атаку.

Добавим, что эпизод с погасшим светом негативно повлиял на хоккеистов "Флориды" – во втором периоде они пропустили 4 безответные шайбы.

Однако в третьей 20-минутке гости сумели сполна поквитаться, сравняв счет в матче 4:4, а в серии буллитов забили и решающую шайбу 4:5.

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