Лучший игрок "Манчестер Сити" прошлого сезона Бернарду Силва понес наказание за шутку в адрес партнера по команде Бенжамена Менди, сообщает BBC.
В левой части картинки был изображен темнокожий защитник "горожан" Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка.
Мем Силва сопроводил следующей подписью - "Угадайте, кто?".
Позднее Бернарду удалил пост и разместил такое сообщение: "В наши дни нельзя даже пошутить с другом… Ну вы, ребята…".
Примечательно, что сам Менди оценил шутку и прокомментировал опубликованный изначально мем: "1:0 в твою пользу".
В текущем сезоне Силва принял участие в 17 матчах в составе МС. На его счету 5 забитых мячей, один из которых португалец забил в ворота "Ливерпуля" (1:3) и 3 результативные передачи.