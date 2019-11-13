Лучший игрок "Манчестер Сити" прошлого сезона Бернарду Силва понес наказание за шутку в адрес партнера по команде Бенжамена Менди, сообщает BBC.

Фото: EPA/UPG Бернарду Силва

25-летний португалец дисквалифицирован Федерацией футбола Англии (FA) на один матч и заплатит штраф в размере 50 тыс. фунтов за публикцию в своем "твиттере" мема.

В левой части картинки был изображен темнокожий защитник "горожан" Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка.

Мем Силва сопроводил следующей подписью - "Угадайте, кто?".

Позднее Бернарду удалил пост и разместил такое сообщение: "В наши дни нельзя даже пошутить с другом… Ну вы, ребята…".

Примечательно, что сам Менди оценил шутку и прокомментировал опубликованный изначально мем: "1:0 в твою пользу".

Фото: EPA/UPG Бенджамен Менди

Однако, шутку не оценили в FA.

В текущем сезоне Силва принял участие в 17 матчах в составе МС. На его счету 5 забитых мячей, один из которых португалец забил в ворота "Ливерпуля" (1:3) и 3 результативные передачи.