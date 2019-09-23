Один из нынешних лидеров "Манчестер Сити" Бернарду Силва, который был признан болельщиками "горожан" в прошлом сезоне лучшим игроком команды, угодил в расистский скандал.
Португальский хавбек опубликовал в своем Twitter пост, посвященный одноклубнику Бенжамену Менди.
Подписчики не оценили юмор 25-летнего португальца и сочли шутку вызывающей, и даже расисткой.
Силве не оставалось ничего другого, как удалить пост. Однако спустя время футболист выразил несогласие с таким решением оппонентов.
Can’t even joke with a friend these days... You guys... 🤦🏻♂️— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) 22 сентября 2019 г.
"Не могу даже пошутить с другом в наше время… Вы, ребята…", - написал Бернарду.
Напомним, в последнем матче "горожан" в Английской Премьер-Лиге против "Уотфорда" (8:0) португалец отметился хет-триком.