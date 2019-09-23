Фото: EPA/UPG Бернарду Силва

Один из нынешних лидеров "Манчестер Сити" Бернарду Силва, который был признан болельщиками "горожан" в прошлом сезоне лучшим игроком команды, угодил в расистский скандал.

Португальский хавбек опубликовал в своем Twitter пост, посвященный одноклубнику Бенжамену Менди.

Фото: EPA/UPG Бенджамен Менди

Фото: Твиттер

Бернарду выложил детскую фотографию француза сенегальского происхождения, сопроводив ее изображением с упаковки испанских конфет Conguitos.Хавбек сопроводил твит подписью: "Угадайте, кто?".

Подписчики не оценили юмор 25-летнего португальца и сочли шутку вызывающей, и даже расисткой.

Силве не оставалось ничего другого, как удалить пост. Однако спустя время футболист выразил несогласие с таким решением оппонентов.

Can’t even joke with a friend these days... You guys... 🤦🏻‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) 22 сентября 2019 г.

"Не могу даже пошутить с другом в наше время… Вы, ребята…", - написал Бернарду.

Напомним, в последнем матче "горожан" в Английской Премьер-Лиге против "Уотфорда" (8:0) португалец отметился хет-триком.