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Лучший игрок "Манчестер Сити" прошлого сезона угодил в расистский скандал

Бернарду Силва неудачно пошутил над своим одноклубником.

Бернарду Силва
Фото: EPA/UPG
Бернарду Силва

Один из нынешних лидеров "Манчестер Сити" Бернарду Силва, который был признан болельщиками "горожан" в прошлом сезоне лучшим игроком команды, угодил в расистский скандал.

Португальский хавбек опубликовал в своем Twitter пост, посвященный одноклубнику Бенжамену Менди.

Бенджамен Менди
Фото: EPA/UPG
Бенджамен Менди
Бернарду выложил детскую фотографию француза сенегальского происхождения, сопроводив ее изображением с упаковки испанских конфет Conguitos.
Фото: Твиттер
Хавбек сопроводил твит подписью: "Угадайте, кто?".

Подписчики не оценили юмор 25-летнего португальца и сочли шутку вызывающей, и даже расисткой.

Силве не оставалось ничего другого, как удалить пост. Однако спустя время футболист выразил несогласие с таким решением оппонентов.

"Не могу даже пошутить с другом в наше время… Вы, ребята…", - написал Бернарду.

Напомним, в последнем матче "горожан" в Английской Премьер-Лиге против "Уотфорда" (8:0) португалец отметился хет-триком.

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