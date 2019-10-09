Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с кандидатурой на замену Сольскьяеру, - Mirror

Наставник немецкого "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн является лидером в шорт-листе на возможную замену Уле Гуннара Сольскьяера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.

Норвежский специалист, который возглавляет "красных дьяволов" с декабря 2018-го года, потерял доверие руководства клуба и в скором будущем может быть отправлен в отставку.

Последним матчем Сольскьяера на посту главного тренера "МанЮнайтед" может стать уже следующий поединок в рамках Английской Премьер-Лиги, в котором МЮ на "Олд Траффорд" примет своих непримиримых соперников из "Ливерпуля", уточняет издание.

Отметим, что контракт 32-летнего лучшего тренера Бундеслиги-2016 с "Лейпцигом" рассчитан до лета 2023 года.

После 7-ми туров "Лейпциг" лишь на 2 очка отстает от лидера чемпионата - мёнхенгладбахской "Боруссии".