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Уэйн Руни выразил "удивление" результату боя между Головкиным и Деревянченко

Уэйн высказался насчет поединка украинца и казахстанца.

Уэйн Руни выразил "удивление" результату боя между Головкиным и Деревянченко
Уэйн Руни
Фото: EPA/UPG

Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни присутствовал на боксерском вечере в Madison Square Garden, главным событием которого был бой за вакантные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Уэйн, который в настоящее время защищает цвета вашингтонского "Ди Си Юнайтед" поделился впечатлениями после боя, в котором судьи были единогласны в своем решении, отдав победу Головкину: 114:113, 115:112, 115:112.

"Отличный бой, мне понравился. Очень близкий поединок. Я наслаждался зрелищем, но результат удивил.

Головкин стареет, однако невероятно, как он остался в бою после таких пропущенных ударов.

Думаю, что решающую роль в победе Головкина сыграл нокдаун, в который он отправил Деревянченко. Думаю, это принесло Геннадию победу", – отметил знающий толк в боксе Руни.

Не признает поражение и сам Деревянченко.

По мнению Сергея, он заслуживал победы в этом поединке.

"Я чувствую, что выиграл этот бой. Весь "Мэдисон Сквер Гарден" это видел. Нечто действительно странное случилось вчера. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает", - написал Деревянченко в своём "твиттере".

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