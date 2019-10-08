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Ибрагимовичу установили памятник в Швеции

Футболист сравнил его со статуей Свободы.

Фото: EPA/UPG

В шведском городе Мальме во вторник открыли памятник футболисту Златану Ибрагимовичу. Он представляет собой 2,7-метровую 500-килограммовую бронзовую статую авторства местного скульптора Петера Линде, пишет sportbible.com.

Ибрагимович родился в Мальме и начинал карьеру в одноименном клубе. Памятник установили на площади между старым и новым стадионами ФК "Мальме".

Ибрагимович уже успел его сравнить со статуей Свободы. "Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, у вас есть статуя Свободы. Когда вы приезжаете в Швецию,  у вас есть статуя Златана", - пошутил он.

Фото: EPA/UPG

Златан Ибрагимович - сильнейший шведский футболист. Он выступал за такие клубы, как "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси", с которыми завоевал около трех десятков трофеев. Забил за карьеру более 540 голов.

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