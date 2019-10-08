Экс-игрок "Динамо" назвал Украину "одиноким местом"

Бывший защитник киевского "Динамо" Бетао рассказал о проявлениях расизма в Украине во время выступлений за "Динамо".

"Однажды я был на рынке и столкнулся с бабушкой и ее внучкой. Я извинился на русском, а девочка посмотрела на меня с большим удивлением. Когда я прошел дальше, она сказала: "Бабушка, черный человек говорит на русском".

Я посмотрел на них, рассмеялся и пошел дальше", - рассказывает бразилец в интервью UOL.

"Это было одинокое место. Люди видели меня чернокожим парнем с машиной. Они смотрели на меня, потом на машину - потом переводили взгляд с автомобиля на меня несколько раз. И ничего не говорили", - отмечает Бетао.

При этом 35-летний футболист также акцентирует внимание, что в Украине не худшее отношение к чернокожим, чем, например, в Европе или Бразилии.

На вопрос, обзывали ли его когда-либо на бразильских стадионах, он кратко ответил: "Уже. Обезьяна".

Напомним, Бетао выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 и в 2015 году. Вместе с киевлянами он выиграл 5 национальных чемпионатов.

Бетао: "Врачи "Динамо" почти ничего не понимают в физиотерапии".

С 2016 он играет за бразильский "Аваи".