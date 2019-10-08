Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: соперник украинца провалил допинг-тест

Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником Александра Усика в хэвивейте, провалил допинг-тест на запрещенное вещество кломифен, сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, являющийся со-промоутером украинца.

"Мы контактировали с VADA, они нам рассказали, что результаты допинг-тестов у Тайрона плохие. Теперь результаты отправятся в атлетическую комиссию штата Иллинойс.

В скором времени появится дополнительная информация. В любом случае, у нас есть запасные соперники", - написал менеджер в своем Twitter.

В субботу, 12 октября, Усик должен был встретиться со Спонгом на арене Wintrust в Чикаго. Украинец уже отправился туда вместе со своим менеджером Эгисом Климасом. Также стало известно, что практически все билеты уже распроданы.

Высказался касательно проваленного допинг-теста голландским боксером и менеджер Усика Эгис Климас.

"Это ужасно, ведь люди пытаются обмануть, а другие очень усердно работают. Это очень неуважительно.

Понятное дело, Усик был не слишком рад, когда узнал об этом. Он много работал, а Тайрон хотел обмануть нашу команду.

Александр столько тренировался. Мы будем биться со всеми, кто может выйти на ринг", - цитирует Климаса ESPN.

В свою очередь Спонг заявил, что категорически не согласен с результатами VADA.

"Это подстава. Я полностью отрицаю, что я пользовался какими-либо препаратами, упомянутыми VADA. Я просил о вскрытии допинг-пробы "В". Это случится в какой-то другой лаборатории, я сам ее выберу. Неделю тому назад я также проходил тестирование после запроса от Боксерской комиссии Иллинойса. Оно показало, что я чист.

Matchroom, я прошу вас открыто признать, что несколько дней назад моя проба не выявила каких-либо веществ, которые влияют на производительность. Это все какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка.

Я сам согласился на тестирование от VADA, ведь у меня нет ничего, что можно скрывать. Я не смогу оставить это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении ущерба", - приводит слова нидерландского боксера BoxingScene.

Добавим, что кломифен обычно принимают женщины для стимуляции беременности. В случае с мужчинами Всемирное антидопинговое агентство (WADA) классифицировало его как маскировочный агент и внесло в список подозрительных.