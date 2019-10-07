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Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной

Али Башир повздорил с командой соперницы.

Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Александр Усик и Али Башир
Фото: NewsOne

Бывший тренер Александра Усика (16-0, 12 КО) и Владимира Кличко Джеймс Али Башир подвергся нападению во время церемонии взвешивания перед боем за пояса WBO и WBC в первом среднем весе между его подопечной, хорваткой Иваной Хабазин (20-3, 7 КО) и американкой Кларессой Шилдс (9-0, 2 КО), сообщает xsport.ua.

Башир вступил в перепалку с сестрой американки и повздорил с неизвестным мужчиной, а затем подвергся нападению.

После инцидента медики надели на Башира шейный корсет и доставили в клинику, где ему была сделана операция.

Личность нападавшего оставалась неизвестной. Однако в Showtime назвали его имя. Им оказался брат звездной Шилдс – Артис Джекел Мак. И это при том, что боксерша заверяла, что никто из ее команды не был причастен к нападению. Отметим, что Башир получил повреждения не от самого удара, а от падения на бетонный пол. Тренер ударился лицом.

Фото: twitter.comMonteroOnBoxing
В полиции города Флинт подтвердили, что подозреваемый задержан, но обвинение ему еще пока не предъявлено. Сами полицейские имя нападавшего не называют.

Сам бой Хабазин – Шилдс не состоялся. В итоге, американка пока отложила установление нового рекорда. Она нацелена побить достижение Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и стать чемпионкой мира в трех весовых категориях в течение десяти поединков.

Отметим, что Усик и Башир работали вместе с 2013 по 2017 годы. В течение этого периода украинец провел 10 поединков и завоевал пояс чемпиона мира. Напомним, к дебюту в супертяжелом весе Усик готовится под руководством Анатолия Ломаченко.

В настоящее время Башир также является наставником украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (12-0, 11 КО).

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