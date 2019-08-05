​Суд арестовал дом в Киеве, который хочет приватизировать Владимир Кличко

Государственное бюро расследований 23 июля начало уголовное расследование в связи с приватизацией нежилого дома в Киеве, который находится во дворе гостиницы 11 Mirrors Владимира Кличко. 26 июля по ходатайству прокурора на здание был наложен арест.

Об этом свидетельствуют материалы судебного реестра.

В конце июня на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского вышел большой 20-минутный сюжет об этом трехэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого, 34 (лит. Б, Б').

В нем утверждается, что в 2005 году здание на инвестиционном конкурсе было передано предпринимательнице Ларисе Гетман-Гнидунец и ее фирме ООО "Капитал". В 2013 году дом был сдан в аренду ООО "Альтернатива", а договор с "Капиталом" разорвали через суд. Сейчас это здание якобы используется гостиницей 11 Mirrors.

Именно Гетман-Гнидунец стала инициатором уголовного производства ГБР, во время которого проверяется возможная причастность одного из народных депутатов и должностных лиц Киевской городской государственной администрации к действиям, направленным на завладение имуществом территориальной общины Киева.

Несмотря на уголовное производство и наложенный арест, 30 июля на сайте "Прозорро.Продажи" состоялся аукцион, на котором здание было продано фирме Владимир Кличко "Вит-Плюс" за 37,130 млн гривен.

Единственным конкурентом "Вит-Плюс" был нынешний арендатор ООО "Альтернатива", при котором, как утверждает "1+1", дом стал подсобкой гостиницы.

Фото: prozorro.sale

Напомним, 26 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что он вместе с братом решил подать в суд на телеканал "1+1", "который поливает их грязью".

1 августа Кличко приходил на допрос в Государственное бюро расследований как свидетель по делу, связанному с земельными участками в Киеве.

Офис президента Украины пытается уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской горадминистрации. Претендентом на этот пост считается глава "1+1" Александр Ткаченко.