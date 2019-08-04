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Кличко назначил нового директора предприятия, которое отвечает за мосты

Его предшественник был уволен после обвала моста возле "Осокорков".

Кличко назначил нового директора предприятия, которое отвечает за мосты
Игорь Бойко
Фото: ucrf.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко назначил директора коммунального предприятия "Киевавтодормост".

Распоряжение "О назначении Бойко И. Ю." было подписано 2 августа.

"Назначить Бойко Игоря Юрьевича на должность начальника коммунального предприятия "Киевавтодормост" с 8 августа 2019 года путем заключения с ним контракта по результатам конкурса", - говорится в документе.

"Киевавтодормост" эксплуатирует и содержит 169 сооружений, из них 32 автомобильных моста, 97 путепроводов, 9 пешеходных мостов, 31 надземный переход, 9 подземных переходов, 12,2 км струенаправляющей дамб, а также 13,2 км магистральных улиц.

Напомним, мэр Киева уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обрушенной штукатурки от путепровода возле метро "Осокорки".

Игорь Бойко с июня 2018 года занимал должность директора по хозяйственно-ресурсному направлению ГП "Украинский государственный центр радиочастот".

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