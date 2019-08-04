Кличко назначил нового директора предприятия, которое отвечает за мосты

Его предшественник был уволен после обвала моста возле "Осокорков".

Мэр Киева Виталий Кличко назначил директора коммунального предприятия "Киевавтодормост".

Распоряжение "О назначении Бойко И. Ю." было подписано 2 августа.

"Назначить Бойко Игоря Юрьевича на должность начальника коммунального предприятия "Киевавтодормост" с 8 августа 2019 года путем заключения с ним контракта по результатам конкурса", - говорится в документе.

"Киевавтодормост" эксплуатирует и содержит 169 сооружений, из них 32 автомобильных моста, 97 путепроводов, 9 пешеходных мостов, 31 надземный переход, 9 подземных переходов, 12,2 км струенаправляющей дамб, а также 13,2 км магистральных улиц.

Напомним, мэр Киева уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обрушенной штукатурки от путепровода возле метро "Осокорки".

Игорь Бойко с июня 2018 года занимал должность директора по хозяйственно-ресурсному направлению ГП "Украинский государственный центр радиочастот".