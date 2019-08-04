7-летний мальчик погиб в ДТП в Одесской области, еще три человека - ранены

В Одесской области в результате ДТП погиб 7-летний мальчик, еще три человека госпитализированы с повреждениями различной тяжести. Об этом сообщили в Нацполиции области вечером 3 августа.

Авария произошла возле села Петрово Беляевского района.

"Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ 2103" во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где совершил столкновение с деревом и перевернулся", - говорится в сообщении.

В автомобиле кроме водителя находились еще четверо пассажиров.

Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. 7-летний мальчик умер в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что в последнее время в Одесской области участились ДТП со смертельным исходом.

Напомним, 1 августа на трассе Одесса-Киев фура сбила водителя зерновоза, когда тот менял пробитое колесо.