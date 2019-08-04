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На Черном и Азовском морях в воскресенье ожидается шторм

Высота волн на Черном море будет достигать 4 метров.

На Черном и Азовском морях в воскресенье ожидается шторм
Фото: EPA/UPG

В связи с перемещением циклона на акватории и в портах Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Ожидается усиление ветра 25-28 м / с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают о сильных грозовых дождях, порывах ветра и шквалах в Днепропетровской и Кировоградской областях. В отдельных районах прогнозируют порывы ветра до 25-30 м / с, а также град.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Одесской и Кировоградской областях обесточены 40 населенных пунктов. Сильный ветер и гроза поломали деревья и подтопили дома.

Вчера в Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор.

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