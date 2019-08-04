По сценарию морские авиаторы отследили и уничтожили подводную лодку противника.

Фото: armyinform.com.ua

Морская авиация Вооруженных Сил Украины завершила недельные летно-тактические учения над Черным морем в Николаевской области. Об этом сообщает портал "Армия Информ".

К учениям привлекли личный состав морской авиационной бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

"Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники. Тыловые службы, со своей стороны, развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха", - говорится в сообщении.

Фото: armyinform.com.ua

Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

"К мысу Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника ", - рассказали военные.

В течение учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска, оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия под видом учений перекрыла четверть Черного моря. Эксперты рассматривают эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море.