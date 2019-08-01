Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

На трассе Одесса-Киев в Одесской области фура сбила водителя зерновоза, который менял пробитое колесо.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

ДТП произошло около 4 часов утра на трассе возле села Старые Маяки Ширяевского района.

"Предварительно установлено, что авария произошла в момент, когда водитель одной из машин остановился на крайней правой полосе автотрассы из-за пробитого колеса. Не включив световой аварийный сигнал и не выставив аварийный знак, 56-летний мужчина начал менять колесо. В это время его сбил грузовик, проезжавшей мимо", - говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший погиб на месте, другой водитель госпитализирован.

Фото: "Думская"

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее трассу Киев-Чоп перекрывали на несколько часов из-за ДТП фуры и микроавтобуса.