Огнем уничтожены две колонки, емкость с дизтопливом, здание охраны и легковой автомобиль.

Утром 1 августа, утром в селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на модульной автомобильной заправочной станции, в результате которого пострадал один человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар произошел около 5 часов утра. В 6 часов подразделениями ГосЧС огонь на площади 150 кв. м был ликвидирован.

"В результате пожара пострадал один человек, которого с ожогами госпитализировали в больницу. Огнем уничтожены две заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковая емкость с дизтопливом, здание охраны, поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

У тушению привлекались 30 человек личного состава ГосЧС и пять единиц техники.

В сообществе dtp.kiev.ua сообщают, что пострадавший - заправщик. Он получил 90% ожогов тела и госпитализирован в критическом состоянии.

Напомним, ранее в Черниговской области на автомобильной заправке взорвалась газовая емкость, после чего произошел пожар. Сообщалось, что огонь потушили за 10 минут, никто не пострадал.