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Криворожский горсовет выделил 26 млн гривен на реконструкцию местного аэропорта

Ранее президент Зеленский договорился о строительстве нового терминала в аэропорту своего родного города.

Криворожский горсовет выделил 26 млн гривен на реконструкцию местного аэропорта
Фото: veskr.com.ua

Криворожский городской совет выделил 26 млн гривен на реконструкцию международного аэропорта "Кривой Рог".

Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на сессии в среду, 31 июля.

"На данный момент на территории аэропорта находятся два здания, одно из них, неэксплуатируемое, находится в очень плохом состоянии. Чтобы оно не разрушилось, его надо привести в порядок. В дальнейшем оно сможет обслуживать большее количество пассажиров. Собственных средств у аэропорта не хватает из-за изменений пассажиропотоков", - сказал начальник отдела транспорта и связи горсовета Сергей Сиротюк.

Также горсовет выделил средства на приобретение оборудования для досмотра пассажиров, ремонт кровли здания аэропорта, забора.

Как сообщалось, ранее в июле в ходе визита в свой родной город президент Владимир Зеленский договорился о строительстве нового терминала в аэропорту "Кривой Рог".

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Источник: "Українські новини"
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