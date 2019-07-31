​Контактная группа договорилась начать разминирование возле моста в Станице Луганской 1 августа

Трехсторонняя контактная группа договорилась начать разминирование в районе моста в Станице Луганской с 1 августа.

Об этом сообщила в Фейсбуке Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину в группе.

По ее словам, ТКГ констатировала, что в целом режим тишины, объявленный с 21 июля, сохраняется.

"За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - отметила Олифер.

Она также сообщила, что на заседании украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста.

"Была достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня (1 августа, ред.). До начала ремонта на мосту должны убрать блокпост и символику ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - подчеркнула пресс-секретарь.

Говоря об итогах заседания, Олифер также сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжают работать над освобождением заложников.Также активизирована работа по поиску пропавших без вести - в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.

В подгруппе с социально-экономическим вопросам работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса.

Напомним, ранее, 29 июля, правительственная рабочая группа согласовала план восстановления моста в Станице Луганской, но подчеркнула, что работам должно предшествовать разминирование прилегающих территорий.

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.