Полиция расценила акцию к годовщине нападения на Гандзюк в Херсоне как хулиганство

Полиция Херсона квалифицировала действия участников акции к годовщине нападения на Екатерину Гандзюк как хулиганство.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Сегодня в Херсоне около 50 граждан провели акции перед административными зданиями Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, Херсонской облгосадминистрации и у частных домов местных жителей. Во время акций участники применяли дымовые шашки, файеры, пиротехнические средства и разрисовывали стены зданий различными надписями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о событиях зарегистрированы в журналах Единого учета Херсонского отдела и Корабельного отделения полиции.

"Действия митингующих полиция квалифицирует, как хулиганство. Проводятся проверки, изучаются все материалы, устанавливаются личности участников акций для предоставления правовой оценки их действиям", - сообщили правоохранители.

Напомним, сегодня ночью на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Позже журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину. 6 ноября 2018 года Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, чтобы избежать давления на следствие.

7 мая 2019 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. Месяц спустя Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы - сроком от 4 до 6 с половиной лет.

24 июля Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - в связи с тем, что Левин скрывается за границей, и в его отношении невозможно провести следственные действия.