Суд вынес приговоры пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

Они получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговоры в отношении пятерых бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила судья Елена Черная, передают "Українськi Новини".

"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", - огласил она.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений. Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере. Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета, который, в свою очередь, пообещал бывшему бойцу 5-го батальона "Украинской добровольческой армии" Торбину (позывной "Опер") финансовое вознаграждение за осуществление преступления.

Экс-участнику АТО организатор преступления пообещал 5 тыс. долларов за перелом конечностей Гандзюк и 2,5-3 тыс. долларов за обливание ее серной кислотой. Торбин согласился и привлек своих сослуживцев Грабчука, Васяновича, Горбунова и Вишневского к операции по запугиванию активистки.

Чтоб склонить участников преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк, Торбин показал им ее записи в социальных сетях и обманным путем убедил, что она выражала негативное отношение к участникам АТО.

Преступники планировали напасть на жертву 25 июля 2018 года, но этот план сорвался. После этого они окончательно отказались от идеи избить девушку и решили, что быстрее и эффективнее будет облить ее серной кислотой.

Подсудимый Горбунов 26 июля 2018 года приобрел за 300 гривен 2 банки аккумуляторной серной кислоты.

Утром 31 июля 2018 года Вишневский, Васянович и Грабчук прибыли к подъезду дома Гандзюк в Херсоне. В 8:45 подсудимый Грабчук вылил на спину и голову жертвы 1 литр серной кислоты и убежал. После этого преступники выехали из Херсона. За осуществление преступления они получили от заказчика 4,5 тыс. долларов.

Позже Торбин и Васянович потребовали и получили от заказчиков еще 2 тыс. долларов, чтобы скрыться от правоохранителей.

Обвиняемые были задержаны в августе 2018 года, им было инкриминировано нанесение тяжких телесных повреждений. В апреле текущего года все пятеро признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

Суд утвердил соглашения и назначил обвиняемым согласованные сроки тюремного заключения ниже установленных Уголовным кодексом. Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы. Кроме того, с осужденных взыскано 50,6 тыс. гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

Напомним, 31 июля Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.