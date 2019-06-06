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Фонд Рината Ахметова организовал для детей тренинг по минной безопасности Важно

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова продолжается. Для детей-участников был проведен тренинг по минной безопасности. В качестве лекторов по столь важной теме перед детьми-участниками проекта выступили специалисты Датского совета по делам беженцев/Датской группы по разминированию. Аля Сивер в данной организации руководит департаментом информирования о минной опасности. Во время тренинга она рассказывает детям факты, о которых нужно помнить всем, кто живет в "серой зоне":

– Опасность подорваться на мине есть и "на нуле", то есть прямо на линии разграничения, и даже в 15 километрах от нее. Дети, запомните: мины – как грибы. Если увидите одну, значит, рядом будет еще несколько. Мины бывают разные. Многие работают по принципу ноутбука – срабатывают только от раскрытия, которое может произойти, если на них наступить или наехать транспортом.

Периодически лектор задает детям вопросы, касающиеся мин и неразорвавшихся снарядов. Желающих ответить много – руки тянут все.

– Стрельба, мины, растяжки… для меня это уже какие-то обычные вещи. Не так давно мы ехали с родителями по дороге, и в пятистах метрах от нас летела ракета. Папа уверял нас с мамой, что она учебная. Но это он нас успокаивал, – сказал Иван Дзюба, один из тех, кто в этом году приехал в "Перлину Донеччини" как участник проекта "Мирное лето – детям Донбасса". Ваня говорит, что за пять лет выучил все типы взрывных устройств, их особенности и характеристики. Но лекцию по минной безопасности, организованную Фондом Рината Ахметова, парень считает важной.

– Здесь много детей из "серой зоны", там везде мины. Недавно у нас три парня гуляли, зашли в заброшенное здание и наткнулись на растяжку, – сказал мальчик.

Аля Сивер поражена такой "подкованностью" ребят:

– Они действительно во время тренинга показали, что знают гораздо больше взрослого населения Донбасса. Они сыпят совсем недетскими терминами, буднично говорят о несущих смерть снарядах.

Еще один слушатель лекции – Ваня Васильев, переселенец из Донецка – подтверждает наблюдения эксперта:

– Боевые действия меняют детей. Мы начинаем думать как взрослые, потому что видим страшные вещи, – говорит мальчик. И добавляет: "Мирное лето – детям Донбасса" очень важный проект. Здесь нас учат отпускать прошлое и жить дальше.

– По данным ООН, Донбасс является одной из самых заминированных зон на планете, а в 2017–2018 годах 40% погибших на востоке Украины мирных жителей потеряли жизни именно от мин. В то же время, вдоль линии соприкосновения на Донбассе сейчас живут 240 тысяч детей. Они в группе риска. Надеемся, сегодняшний тренинг поможет предотвратить трагедии, – говорит Андрей Хворостянко, руководитель программ Фонда Рината Ахметова.

Летний отдых по проекту "Мирное лето – детям Донбасса" продолжается. Впереди у детей масса других полезных мероприятий.

В нынешнем году участниками трех смен проекта станут 500 мальчиков и девочек. А всего с 2015-го Фонд подарил мирное лето для 4000 детей c неподконтрольной Украине территории, из "серой зоны", а также детей-переселенцев. Для большинства из них это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию. 

Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18061

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