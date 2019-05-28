Суд начнет рассматривать дело Гандзюк 3 июня

Покровский районный суд Днепропетровской области начнет рассматривать дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк 3 июня. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

"28 мая 2019 по подсудности из Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство в отношении лиц, обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти общественной активистки и и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета - Гандзюк Екатерины Викторовны", - сказано в сообщении.

Председательствующей по делу назначена судья Елена Черная.

Подготовительное судебное заседание назначено на 13:10 3 июня.

Напомним, Гандзюк облили серной кислотой у ее дома в Херсоне 31 июля. 4 ноября она умерла от последствий химических ожогов.

Обвиняемыми в убийстве являются бывшие бойцы "Добровольческого украинского корпуса Правого сектора": Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин.

В апреле Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений.