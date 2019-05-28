Тайные соглашения, дружеская атмосфера и патриарх без куколя

24 мая 2019 г. в Киеве состоялось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины (ПЦУ) . Этого заседания ждали с особым интересом. Ведь именно на нем рассматривалась ситуация, сложившаяся в ПЦУ после недавних громких заявлений «почетного патриарха» Филарета. Что же происходит сегодня в ПЦУ?

Фото: pomisna.info

«Сбор погибших частей»

Решения Синода, принятые 24 мая, в значительной мере были предопределены событиями, происходившими ранее. Как мы уже отмечали, на 14 мая «почетный патриарх» Филарет попытался созвать во Владимирский собор на праздник в честь священномученика Макария Киевского максимальное количество епископов бывшего Киевского патриархата. Филарет преследовал две цели: во-первых, он хотел узнать, кто же именно готов его поддержать в его противостоянии с главой ПЦУ митрополитом Епифанием, а во-вторых, если бы ему удалось собрать в Киеве значительное количество иерархов, это продемонстрировало бы его силу и влияние, а значит заставило бы митрополита Епифания считаться с «почетным патриархом».

Достичь удалось только первой цели. «Почетный патриарх» Филарет смог оценить уровень своей реальной поддержки в ПЦУ. К нему на праздник приехало лишь четыре епископа: митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев), митрополит Богородский Адриан (Старина), архиепископ Крымский и Симферопольский Климент (Кущ) и епископ Валуйский Петр (Москалев). Напомним, что всего в ПЦУ к настоящему времени служит уже более 60 епископов. Пикантность ситуации заключается в том, что трое из четырех епископов, прибывших на торжества 14 мая, несут служение на территории Российской Федерации, а четвертый (архиепископ Климент) имеет епархию в Крыму (то есть, служит на неподконтрольной украинскому правительству территории). Ни один епископ с «материковой» Украины на торжества в Киев не прибыл. Вместо задуманной демонстрации силы получилась демонстрация бессилия. С такой «группой поддержки» сложно думать о реализации задуманного плана. А план этот, напомню, предполагал дальнейший созыв Архиерейского Собора с перспективой внесения принципиальных изменений в устав ПЦУ.

Фото: пресс-служба президента

Но «почетный патриарх» Филарет – это, конечно, человек, который не привык отступать. Вечером 14 мая он обнародовал программное обращение к пастве, в котором изложил свою позицию. На следующий день 15 мая он собрал пресс-конференцию, на которой еще раз озвучил основные тезисы своего обращения.

Тайные договоренности?

В частности, «почетный патриарх» Филарет в очередной раз заявил, что Киевский патриархат с его точки зрения продолжает существовать. Поэтому он является не просто «почетным», но реальным патриархом, которому должна принадлежать реальная власть в ПЦУ. Наиболее резонансным стало заявление о том, что перед началом Соборе 15 декабря 2018 г. в Софии Киевской «была достигнута договоренность», что предстоятелем новой церкви станет митрополит Епифаний, «но руководство церковью в Украине будет продолжать патриарх». По словам Филарета, ему были даны гарантии, что митрополит Епифаний будет «представлять церковь в православном мире… а также он будет помогать патриарху в руководстве церковью, но управление церковью останется за патриархом». По словам Филарета, эти договоренности были достигнуты в присутствии президента Петра Порошенко, который, видимо, и должен был выступать гарантом их выполнения. В принципе, о наличии подобных договоренностей патриарх Филарет говорил и ранее. Но теперь он заявил об этом в официальном обращении к ПЦУ.

Фото: EPA/UPG

Уже 16 мая митрополит Епифаний в интервью BBC отреагировал на заявление «почетного патриарха». Он сказал, что «никаких обещаний перед Собором не давал». Он также сказал, что последние договоренности, «изложенные на бумаге», имели место 14 декабря 2018 г. Но они были заключены без его (Епифания) присутствия. Что это за договоренности? Между кем и кем? Этого митрополит Епифаний не сообщил. Однако, он очень ясно сказал, что договоренности, не изложенные на бумаге и не скрепленные подписями, не имеют никакой силы.

В тот же день митрополит Александр (Драбинко) заявил в интервью «Громадському ТВ», что участники Собора 15 декабря ничего не знали ни о каких тайных соглашениях. Если бы информация о таких договоренностях дошла до делегатов Собора, то «неизвестно, как бы события развивались дальше».

Луцкий митрополит ПЦУ Михаил (Зинкевич) также отреагировал на заявление патриарха Филарета. Он не выказал прямой поддержки «почетному патриарху» и заявил, что предлагаемые Филаретом изменения в устав ПЦУ не найдут поддержки в епископате.

Фото: Таблоїд Волині Митрополит Михаил (Зинкевич)

21 мая высказался и еще один епископ ПЦУ – митрополит Корсунский Михаил (Лярош), который ранее руководил приходами Киевского патриархата в Западной Европе. Мы уже отмечали, что его статус в ПЦУ после издания Томоса об автокефалии остается неясным. Томос четко говорит о необходимости для ПЦУ отказаться от всех зарубежных приходов, которые должны перейти в состав Константинопольского патриархата. Это положение Томоса вызвало прямую критику «почетного патриарха» Филарета, который настаивал, что зарубежные приходы и в будущем должны подчиняться руководству из Киева. И вот 21 мая митрополит Михаил (Лярош) на своей странице в Facebook прямо заявил, что полностью принимает положения Томоса и потому отныне находится в подчинении митрополита Галльского Эммануила, то есть в юрисдикции Константинопольского патриархата.

Таким образом, группа поддержки «почетного патриарха» Филарета внутри ПЦУ оказалась ничтожно малой. И даже его официальное обращение к пастве и пресс-конференция не смогли изменить ситуацию.

Гости из Константинополя

Активность «почетного патриарха» прогнозируемо вызвала обеспокоенность не только в ПЦУ, но и в Константинопольском патриархате. Вполне очевидно, что попытки Филарета взять в свои руки реальную власть в ПЦУ, могли серьезно осложнить переговоры Константинополя с другими Поместными Церквами на предмет возможного признания Томоса об автокефалии ПЦУ.

Неудивительно, что уже 22 мая в Киев прибыл представитель патриарха Варфоломея Галльский митрополит Эммануил. Он вместе со вторым секретарем Священного Синода Константинопольской церкви диаконом Григорием (Франгакисом) посетил «почетного патриарха» Филарета в его резиденции на улице Пушкинской. Официальный сайт Киевского патриархата, разместивший новость об этой встрече, не сообщает, о чем именно говорили эмиссары Вселенского патриарха с патриархом Филаретом. Однако, сайт сообщает, что встреча длилась три часа (!) и проходила «в теплой и дружеской атмосфере». Эта классическая фраза, перекочевавшая в лексикон официального церковного сайта из давно забытых советских газет, является лучшим свидетельством того, что разговор был очень непростым. Как сообщают на условиях анонимности источники, близкие к ПЦУ, зарубежные гости довольно жестко пообщались с «почетным патриархом». Они четко дали понять Филарету, что Константинопольский патриархат никогда не признавал, не признаёт и не признает за ним патриаршего титула. Они также обозначили перспективы Филарета в случае, если он не умерит свои амбиции. Гости дали понять, что бунт Филарета очень сильно не нравится руководству Вселенского патриархата и что в случае, если «почетный патриарх» не успокоится, его могут ждать канонические наказания, но уже не со стороны Москвы, а со стороны патриарха Варфоломея.

Фото: Facebook Встреча митрополита Галльского Эммануила с патриархом Филаретом

Таким образом, встреча с митрополитом Эммануилом ясно показала Филарету, что Вселенский патриархат готов решительно действовать, чтобы пресечь его стремление к реваншу. Кстати, нельзя не заметить, что на встречу с митрополитом Эммануилом Филарет пришел без головного убора. То есть, он не надел патриаршего куколя. При этом гости были в традиционных греческих камилавках. Кто хоть немного знаком с правилами церковного этикета, без труда поймет, что эта деталь вовсе не является случайностью. Вспомним, что и на Соборе 15 декабря (где председательствовал всё тот же митрополит Эммануил) Филарет присутствовал не в патриаршем куколе, а в простой скуфье. Всё это является зримым выражением непризнания Вселенским патриархатом за Филаретом патриаршего статуса (пусть даже и «почетного»). Как мы уже отмечали, для Константинополя Филарет является не более, чем «бывшим Киевским митрополитом».

«Один иерарх» против всей церкви

После всей этой «артподготовки» 24 мая в Софии Киевской состоялось очередное заседание Синода ПЦУ. Патриарх Филарет на это заседание пришел. Из высказываний как самого Филарета, так и митрополита Епфания, сделанных после Синода, становится очевидным, что полного примирения между ними не произошло. Митрополит Епифаний признал, что в ПЦУ продолжает существовать конфликт между «одним иерархом» и всей остальной церковью. Это означает, что «почетный патриарх» Филарет оказался на заседании Синода в одиночестве. Среди членов Синода ему никто поддержки не оказал.

Фото: pomisna.info Во время синода ПЦУ 24 мая, 2019

В решениях Синода есть несколько принципиальных положений, на которые следует обратить внимание. Во-первых, Синод обязал тех епископов ПЦУ, которые не завершили процесс регистрации уставов своих епархиальных управлений, в течение месяца подать все необходимые документы на утверждение митрополиту Епифанию с перспективой их передачи в государственные органы для проведения регистрации.

Здесь следует пояснить, что ряд епархий бывшего Киевского патриархата к настоящему времени все еще не перерегистрировали свои уставы и потом юридически они продолжают действовать не как структурные подразделения ПЦУ, а именно как епархии Киевского патриархата. Прежде всего это касается Киевской патриархии, которая зарегистрирована в Киеве с адресом на улице Пушкинской. Ранее Киевская патриархия являлась административным центром Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), но после решения о самороспуске УПЦ КП она должна быть перерегистрирована. Правда, здесь возникает пикантный вопрос о том, в каком качестве она должна существовать далее? Ведь согласно уставу ПЦУ в ней нет патриарха, а значит и патриархии в составе ПЦУ быть не может. Однако, поскольку Синод ПЦУ все же сохранил за патриархом Филаретом право управления приходами Киева, возможно, Киевская патриархия должна теперь трансформироваться в епархиальное управление для этих приходов? Пока что ответа на этот вопрос нет…

Ранее, как мы видели, «почетный патриарх» Филарет последовательно отказывался от перерегистрации Киевской патриархии, настаивая, что УПЦ КП все еще существует. Теперь по букве решения Синода он обязан в течение месяца ликвидировать Киевскую патриархию и подать митрополиту Епифанию на утверждение новый устав руководимой им структуры.

Во-вторых, Синод принял решение о том, что духовенство ПЦУ за богослужением должно поминать имя Предстоятеля (то есть митрополита Епифания), а также имя своего епархиального епископа. Это решение также направлено против «почетного патриарха» Филарета, который требовал, чтобы его имя поминалось во всех храмах ПЦУ.

Фото: pomisna.info Синод ПЦУ, 24 мая, 2019

Таким образом, Синод принял решения, которые должны ограничить амбиции «почетного патриарха». Но, как сказал после Синода митрополит Епифаний, эти решения Синода не были подписаны Филаретом, а это означает, что тот их не признал. На прямой вопрос журналистов о том, будет ли он выполнять принятые Синодом решения, Филарет буквально ответил, что будет исполнять лишь те решения, которые не наносят вреда Украинской Церкви. Видимо это означает, что он сам решит, какие из решений Синода достойны выполнения, а какие нет.

Здесь следует пояснить, каким образом Священный Синод принимает решения. Обычно каждое решение Синода оформляется в виде отдельного журнала и каждый из этих журналов подписывают все члены Синода, присутствующие на заседании. По уставу ПЦУ решения в Синоде принимаются простым большинством голосов. Каждый журнал Синода подписывают все его члены, в том числе и те, кто голосовал против принятого решения. В уставе УПЦ КП специально оговаривалось, что тот член Синода, который не согласен с принятым решением, может в течение трех дней после заседания подать в письменном виде свое особое мнение относительно принятого решения. Это особое мнение присоединяется к журналам Синода, но не отменяет принятого решения.

В уставе ПЦУ подобные ситуации четко не прописаны. Тем не менее, несогласие «почетного патриарха» с принятыми решениями и его отказ подписать не понравившиеся ему журналы, никак не отменяют решений, принятых Синодом. Они все равно являются обязательными для исполнения. Однако, сейчас всё выглядит так, что «почетный патриарх» Филарет откажется от выполнения тех решений, которые его не устраивают. А значит, говорить о преодолении внутреннего кризиса в ПЦУ пока рано.

Это подтвердили и события 25 мая, когда митрополит Епифаний отмечал свои именины. Филарет, хотя и присутствовал на торжественном богослужении, но все же не сослужил митрополиту Епифанию.

Епископ для греческих приходов

И еще одно решение Синода заслуживает внимания. Было решено рукоположить епископа для греческих православных приходов в Украине. Таким епископом был избран архимандрит Епифаний (Димитриу), который ранее являлся клириком Элладской Православной Церкви, то есть ранее он нес свое служение в Греции. Уже 26 мая в воскресенье в Михайловском Златоверхом монастыре была совершена хиротония епископа Епифания (Димитриу), который получил титул «Ольвийский». В совершении этого рукоположения приняли участие не только епископы ПЦУ, но и два иерарха Константинопольского патриархата – митрополит Галльский Эммануил и митрополит Адрианупольский Афанасий.

Фото: pomisna.org В Михайловском Златоверхом рукоположили архимандрита Епифания (Димитриу) на епископа Ольвийского, 26 мая 2019.

Чем примечательно это событие? К настоящему времени Элладская Православная Церковь официально не признала ПЦУ и не вступила с ней в общение. Тем не менее, архимандрит Элладской Церкви Епифаний (Димитриу) был официально отпущен в юрисдикцию ПЦУ, где он стал епископом. Вполне очевидно, что это является косвенной формой признания ПЦУ со стороны Элладской Церкви. Таким образом, Элладская Православная Церковь вплотную приблизилась к прямому признанию ПЦУ. Возможно, в скором времени последуют и какие-то официальные решения на этот счет.

Это первое рукоположение епископа, состоявшееся в ПЦУ после издания Томоса об автокефалии. И весьма показательно, что в этой хиротонии приняли участие два митрополита Константинопольского патриархата. Их присутствие, видимо, было обусловлено стремлением снять возможные вопросы к действительности этого рукоположения. Ведь если к епископам ПЦУ в Поместных Церквах могут предъявить претензии, то полномочия иерархов Константинопольского патриархата сомнений не вызывают. А значит, и законность рукоположения епископа Епифания, который будет нести служение в ПЦУ, не должно вызывать сомнений.

***

Как мы видим, несмотря на то, что «почетный патриарх» Филарет в своем стремлении вернуть реальную церковную власть потерпел поражение, определенная «турбулентность» внутри ПЦУ сохраняется. Митрополит Епифаний довольно откровенно признал, что речь идет о прямом противостоянии Филарета практически всем остальным епископам ПЦУ.

В этой сложной ситуации Константинопольский патриархат оказал ясную поддержку митрополиту Епифанию. Не имея поддержки ни внутри ПЦУ, ни со стороны новой украинской власти, ни со стороны Константинополя, Филарет, конечно же, не имеет никаких шансов осуществить задуманный им реванш. Так что «почетный патриарх» и небольшая группа его сторонников рискуют пойти по пути маргинализации и окончательной потери влияния внутри ПЦУ.