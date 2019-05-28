Из-за обстрелов в зоне ООС ранен военный

В результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил во вторник, украинский военный получил ранение. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
Вражескую вооруженную провокацию было зафиксировано в районе Марьинки пять утра. По стороне украинских сил, в течении часа враг выпустил 30 мин калибра 120 мм.
А с 09:30 боевики целились из минометов калибра 120 мм по защитникам Широкино.
"В течение 50 минут враг выпустил 7 мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное. Вследствие вражеских обстрелов с начала текущих суток ранен один наш защитник", - сказал Гуцуляк.
Раненого военного эвакуировали в военный мобильный госпиталь.
Напомним, последние двое суток прошли без потерь.
За минувшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.