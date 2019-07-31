В Винницкой области неподалеку от Жмеринки на ходу загорелся локомотив пригородной электрички. Фото пожара опубликовала в соцсети пассажирка другого поезда Василина Думан.
На фото видно, что кабина машиниста полностью охвачена пламенем, сам машинист или другой сотрудник "Укрзализныци" стоит на откосе рядом с локомотивом.
Информации о пострадавших на данный момент нет, LB.ua уточняет подробности ЧП.
Напомним, накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Украина проводит переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке 40 новых локомотивов для "Укрзализныци".