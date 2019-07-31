С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел

Во вторник, 30 июля, Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня на Донбассе, тогда как вооруженные формирования РФ нарушили запрет на использование любого оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.
Накануне боевики совершили обстрел из гранатометов в районе Луганского, потерь среди украинских военных нет.
С полуночи среды, 31 июля, зафиксирован обстрел из подствольного гранатомета по позициям вблизи Песок. О потерях не сообщается.
Напомним, "хлебное" перемирие установлено в зоне ООС с 21 июля.