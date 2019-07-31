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С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел

Информации о потерях нет.

С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 30 июля, Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня на Донбассе, тогда как вооруженные формирования РФ нарушили запрет на использование любого оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Накануне боевики совершили обстрел из гранатометов в районе Луганского, потерь среди украинских военных нет.

С полуночи среды, 31 июля, зафиксирован обстрел из подствольного гранатомета по позициям вблизи Песок. О потерях не сообщается.

Напомним, "хлебное" перемирие установлено в зоне ООС с 21 июля.

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