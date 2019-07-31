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В Луганской области в результате обстрела боевиков без водоснабжения остались более 3 тыс. абонентов

Поврежден водопровод в Попасной.

В Попасной Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствии обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тыс. 312 абонентов", - говорится в сообщении.

Фото: lg.npu.gov.ua

Как сообщается, при выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

Фото: lg.npu.gov.ua

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

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