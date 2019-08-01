В Киеве временно закрывали станцию метро "Театральная" из-за сообщения о минировании (Обновлено)

Пересадка тоже закрыта на вход и выход.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Театральная" из-за сообщения о минировании. Об этом сказано на сайте метрополитена.

"Внимание! Станция "Театральная" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Обновление. На данный момент станция метро "Театральная", а также пересадка уже открыта на вход и выход. На сайте метрополитена указано, что проверка сообщения о заминировании закончена. Взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Напомним, 25 июня МВД предложило проверять на фейковость звонки о минировании и увеличить строк наказания за ложные сообщения. Кроме этого, МВД готовит изменения в Уголовном Кодексе для усиления ответственности за ложные сообщения о минировании.