НАБУ проводит обыск в "Украэрорухе" по делу Платинум Банка

Госпредприятие заявляет, что готово всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возврата утраченных средств.

В главном офисе государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") на основании постановления Соломенского районного суда Киева детективы Национального антикорупционного бюро проводят обыск по делу об утраченных средствах Платинум Банка.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

В "Украэрорухе" заявили, что готовы всячески содействовать в проведении всех необходимых мероприятий.

"Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками НАБУ и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств Платинум Банка", - отметил руководитель госпредприятия Александр Доценко.

Напомним, "Украэрорух" потерял в обанкротившемся в 2017 году Платинум Банке 405 млн гривен. При этом ранее, в апреле 2016-го, Мининфраструктуры поручило главе "Украэроруха" Дмитрию Бабейчуку выводить средства госкомпании из негосударственных банковских учреждений