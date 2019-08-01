Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Зеленский назначил главу Черкасской области
Зеленский назначил главу Черкасской области
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
ГлавнаяОбществоЖизнь

НАБУ проводит обыск в "Украэрорухе" по делу Платинум Банка

Госпредприятие заявляет, что готово всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возврата утраченных средств.

НАБУ проводит обыск в "Украэрорухе" по делу Платинум Банка
НАБУ проводит обыск в "Украэрорухе"
Фото: cfts.org.ua

В главном офисе государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") на основании постановления Соломенского районного суда Киева детективы Национального антикорупционного бюро проводят обыск по делу об утраченных средствах Платинум Банка.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

В "Украэрорухе" заявили, что готовы всячески содействовать в проведении всех необходимых мероприятий.

"Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками НАБУ и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств Платинум Банка", - отметил руководитель госпредприятия Александр Доценко.

Напомним, "Украэрорух" потерял в обанкротившемся в 2017 году Платинум Банке 405 млн гривен. При этом ранее, в апреле 2016-го, Мининфраструктуры поручило главе "Украэроруха" Дмитрию Бабейчуку выводить средства госкомпании из негосударственных банковских учреждений

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также