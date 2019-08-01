КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара и детонации боеприпасов

Все пропускные пункты на линии разграничения работают в штатном режиме.

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы в Фейсбуке.

"Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме. Вчера в связи со взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ "Гнутово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился.

Всего через пункт пропуска проследовало 34,8 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств.

Напомним, 31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" из-за детонации боеприпасов после возгорания сухой травы неподалеку КПВВ.