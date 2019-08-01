Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Зеленский назначил главу Черкасской области
Зеленский назначил главу Черкасской области
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
ГлавнаяОбществоВойна

КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара и детонации боеприпасов

Все пропускные пункты на линии разграничения работают в штатном режиме.

КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара и детонации боеприпасов
КПВВ "Гнутово"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы в Фейсбуке.

"Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме. Вчера в связи со взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ "Гнутово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился.

Всего через пункт пропуска проследовало 34,8 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств.

Напомним, 31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" из-за детонации боеприпасов после возгорания сухой травы неподалеку КПВВ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также