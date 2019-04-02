КПВВ будет закрыт с 5 по 7 апреля.

Пункт пропуска "Гнутово" в Донецкой области будет закрыт на реконструкцию 5-7 апреля.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего Объединенных сил с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Гнутово". Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что в настоящее время в пункте пропуска "Гнутово", который расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь", уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Командование Объединенных сил просит граждан обратить внимание на эту информацию при планировании своих поездок.

Как сообщалось, в марте пункт пропуска "Золотое" в Луганской области возобновил работу.