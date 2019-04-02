Население в городах к 2050 году возрастет на 68%.

Население Земли, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти. К 2050 году оно достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек.

Об этом сообщается в отчете Комиссии по народонаселению и развитию Организации Объединенных Наций.

"Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды", - заявила первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед (цитата по сайту ООН)

В докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорится о том, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.

"Доля мирового населения, живущего в городских районах, согласно прогнозам, возрастет с 56% в 2019 году до порядка 68% к 2050 году. Переход от сельского к городскому образу жизни имеет целый ряд преимуществ с точки зрения устойчивого развития, но этот процесс требует надлежащего регулирования, чтобы избежать социальных, экономических и экологических проблем, которые могут возникнуть в результате неупорядоченного роста городского населения", - указано в обнародованном отчете.

Фото: ООН

Также в отчете подняли вопрос о тенденциях рождаемости. Сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений.

По прогнозам ООН, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Напомним, в феврале 2019 года в ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Также помощник генерального секретаря ООН Урсула Мюллер отметила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта, на 2019 год составляют $162 млн.