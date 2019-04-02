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На Донбассе погибла волонтер и доброволец Яна Червоная

Яна Червоная была бойцом батальона специального назначения "Донбасс-Украина".

На Донбассе погибла волонтер и доброволец Яна Червоная
Яна Червоная
Фото: facebook.com/Червона Яна

В зоне боевых действий на Донбассе погибла известная волонтер и доброволец батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

"Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить..." , - написал президент в фейсбуке.

Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", - участница харьковского Евромайдана, волонтер. Она добровольцем вступила в батальон специального назначения "Донбасс-Украина", где воевала пулеметчицей. У женщины остался муж и двое детей.

Ранее пресс-центр штаба ООС сообщил, что с начала суток в зоне ООС погибли двое военных, двое ранены.

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