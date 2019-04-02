В Червонограде нашли 10-летнюю девочку, которую увез неизвестный мужчина

Инцидент произошел сегодня во второй половине дня.

Фото: lv.npu.gov.ua Девочка, которую увез неизвестный

Полиция Львовской области объявила в розыск мужчину, увезшего в неизвестном направлении 10-летнюю девочку (на фото). Инцидент произошел сегодня, 2 апреля, около 17:00 в г. Червоноград.

В Червоноградский отдел полиции обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее 10-летняя дочь гуляла с 8-летней сестрой. Около 17.00 к ним подъехал неизвестный мужчина, посадил старшую девочку на велосипед и поехал с ней в направлении улицы Шевченко.

Приметы ребенка: волосы коричневого цвета, имеет деформированную челюсть (два зуба выступают вперед), на левой щеке родинка. Была одета: в розовую куртку и розовую шапку с ушками, спортивные штаны черного цвета и красные кроссовки.

Приметы неизвестного мужчины: старшего возраста, был одет в зеленую куртку, в темных очках, на велосипеде повязана зеленая лента.

Обновление. В дежурном управлении полиции сообщили, что по состоянию на 19:40 ребенок уже найден, с девочкой все в порядке.Других подробностей полицейских не сообщил, ссылаясь на защиту персональных данных.