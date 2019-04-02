Полиция Львовской области задержала мошенника, выдававшего себя за инспектора по растаможиванию "евроблях"

Полиция Львовской области задержала 38-летнего Андрея Булу, подозреваемого в мошенничестве на 800 тыс. долларов за услуги по растаможиванию автомобилей на европейских номерах. Об этом сообщает региональное управление полиции.

23 февраля в полицию с заявлениями о мошенничестве касательно растаможивания автомобилей начали обращаться первые пострадавшие. Все они объясняли, что передали документы на транспортные средства с иностранной регистрацией и денежные средства в сумме от 2 тыс. до 4 тыс. долларов мужчине по имени Андрей, который выдавал себя за таможенного брокера и обещал помочь в растаможивании этих автомобилей. Подозреваемый рендовал офис в здании таможенного поста "Западный" в Городке (Львовская область).

Всего в полицию поступило 120 подобных заявлений от жителей Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

По этим фактам открыто уголовное производство по частям 1, 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Мужчина скрывался от следствия и был объявлен в розыск.

В конце прошлой недели злоумышленник был задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

1 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 35 дней с возможностью внесения залога в размере 3,842 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, с 25 ноября 2018 года резидентам Украины запрещено ввозить в страну автомобили на иностранной регистрации без уплаты таможенных платежей или денежного залога. С 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах, их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.