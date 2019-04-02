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Полиция Львовской области задержала мошенника, выдававшего себя за инспектора по растаможиванию "евроблях"

Мужчина "заработал" около 800 тыс. долларов.

Полиция Львовской области задержала мошенника, выдававшего себя за инспектора по растаможиванию "евроблях"
Фото: EPA/UPG

Полиция Львовской области задержала 38-летнего Андрея Булу, подозреваемого в мошенничестве на 800 тыс. долларов за услуги по растаможиванию автомобилей на европейских номерах. Об этом сообщает региональное управление полиции.

23 февраля в полицию с заявлениями о мошенничестве касательно растаможивания автомобилей начали обращаться первые пострадавшие. Все они объясняли, что передали документы на транспортные средства с иностранной регистрацией и денежные средства в сумме от 2 тыс. до 4 тыс. долларов мужчине по имени Андрей, который выдавал себя за таможенного брокера и обещал помочь в растаможивании этих автомобилей. Подозреваемый рендовал офис в здании таможенного поста "Западный" в Городке (Львовская область).

Всего в полицию поступило 120 подобных заявлений от жителей Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

По этим фактам открыто уголовное производство по частям 1, 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Мужчина скрывался от следствия и был объявлен в розыск.

В конце прошлой недели злоумышленник был задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

1 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 35 дней с возможностью внесения залога в размере 3,842 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, с 25 ноября 2018 года резидентам Украины запрещено ввозить в страну автомобили на иностранной регистрации без уплаты таможенных платежей или денежного залога. С 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах, их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.

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