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ГФС подвела итоги льготной растаможки "евроблях"

Автовладельцы оформили 218 тысяч машин.

ГФС подвела итоги льготной растаможки "евроблях"
Фото: Александр Рудоманов

Государственная фискальная служба сообщила, что с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах. Их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен, сообщила пресс-служба ГФС.

Почти 140 тысяч машин - это так называемые "евробляхи", которые попали в Украину до вступления в силу новых правил и находились на территории страны в таможенном режиме временного ввоза или транзита. За их оформление уплатили 8,65 млрд гривен, в том числе 4,3 млрд гривен акцизного налога, 2,5 млрд гривен НДС, 0,772 млрд гривен пошлины.

Почти 87% "евроблях", а именно 121,4 тысячи, нарушили сроки пребывания в Украине. За них владельцы добровольно уплатили 1,03 млрд грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов.

Больше всего автомобилей оформили Киевская городская таможня – 24,1 тыс. автомобилей, Волынская – 15,4 тыс., Закарпатская – 12,1 тыс., Львовская – 11,2 тыс., Черновицкая – 10,7 тыс. автомобилей.

Последние "евробляхи" будут оформлены по льготной ставке акцизного налога (коэффициент 0,5) до четверга, но они уже существенно не повлияют на общую статистику.

Напомним, 8 ноября 2018 года в Верховной Раде были приняты два закона, касающиеся "евроблях".

Первый вводит новую формулу акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Второй сильно повышает размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" в Украине. Они вступят в силу с 24 мая. До этого времени будет действовать так называемый переходной период, когда растаможить машину можно будет на общих условиях, но без штрафа.

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