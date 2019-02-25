Одесский аэропорт запустит новый терминал в мае

Терминал площадью 30 тыс кв м сможет обслуживать до 3 тыс пассажиров в час.

Новый терминал международного аэропорта «Одесса» (ODS) начнет работу в мае нынешнего года, сообщает 24 канал .

Как сказал директор аэропорта Павел Прусак, терминал площадью 30 тыс кв м сможет обслуживать до 3 тыс пассажиров в час.

По его словам, в 2018 году через одесский аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%, в том числе благодаря открытию новых рейсов.

«Новыми направлениями станут Азербайджан, Черногория, Испания, Италия», - уточнил Прусак. Он также добавил, что пассажиропоток на внутренних маршрутах должен увеличиться за счет рейсов во Львов и Харьков.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, во втором полугодии 2019 в одесском аэропорту начнется эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы, а обновленное аэронавигационное оборудование снизит влияние погоды на полеты.