В Чернобыльской зоне горит 20 га травяного настила

Для локализации пожара вблизи пгт Полесское привлекли самолет и вертолет.

В Чернобыльской зоне отчуждения во вторник, 2 апреля, произошло возгорание травяного настила вблизи полуразрушенных зданий.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 17:00 возгорание 30 отселенных полуразрушенных зданий и травяного настила на площади 20 гектаров в зоне отчуждения вблизи пгт Полесское локализован.

Согласно сообщению, к тушению привлечены 98 человек и 23 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

По состоянию на 20:00 в пгт Полесское наблюдается одиночное тления остатков отселенных полуразрушенных зданий.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области пожар сухостоя едва не уничтожил село.