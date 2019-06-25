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МВД предлагает проверять на фейковость звонки о минировании и увеличить строк наказания за ложные сообщения

Достоверносность информации будет проверять киберполиция.

МВД предлагает проверять на фейковость звонки о минировании и увеличить строк наказания за ложные сообщения
Фото: Макс Требухов

Министерство внутренних дел намерено пересмотреть алгоритм работы полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. После регистрации таких сообщений, полиция предлагает проверять их на фейковость. Об этом говорится в заявлении МВД.

Достоверносность информации будет проверять киберполиция. Кроме этого, МВД готовит изменения в Уголовном Кодексе для усиления ответственности за ложные сообщения о минировании. Предлагается увеличить срок ограничения свободы на более шести лет, а также предусмотреть дополнительную конфискацию имущества.

"Из-за массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице и других регионах страны за последнее время, мы инициируем подготовку проекта изменений в наших внутренних правовых актах, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения", - цитирует ведомство директора Департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

В Национальную полицию все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях разных объектов. Все это без исключений правоохранители обязаны реагировать. На время проверки информации о минировании приходится блокировать деятельность указанных заведений и эвакуировать людей, что приносит значительные неудобства гражданам и большие убытки предприятиям.

Кроме того, часто такие сообщения поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины.

Напомним, Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Например, вчера, 24 июня в Киеве "заминировали" целый ряд объектов. Например, торгово-развлекательные центры:SkyMall, "Глобус", "Украина", Lavina, "Гулливер", Арт-Молл, "Проспект", "Район", "Караван", "Магелан", "Квадрат Нео", "Ретровиль", "Метрополис"; продуктовые супермаркеты "Ашан", АТБ, "Сильпо", Терра, ІКЕА, "Эпицентр". Кроме этого, часто в Киеве минируют станции метро, из-за чего их приходится закрывать для пассажиров.

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