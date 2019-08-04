Human Rights Watch призвали оккупантов в Крыму срочно предоставить Бекирову медицинскую помощь

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала оккупантов предоставить политзаключенному Эдему Бекирову доступ к срочной медицинской помощи и адекватному лечению. Заявление о состоянии Бекирова опубликовано на сайте организации в субботу, 3 августа.

"Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения", - сказано в сообщении правозащитников.

Старший научный сотрудник Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова отметила, что Бекиров тяжело болен, поэтому родные и адвокаты опасаются за его жизнь.

"Он должен находиться в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения", - высказалась Горбунова.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крымаперевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупационные власти Крыма ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

На этой недели Бекиров заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела в Красноперекопск.