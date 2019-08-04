Задержана группа из шести мужчин, которые выращивали и сбывали наркотики в течение двух лет.

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны и задержали группу из шести мужчин, которые на протяжении двух лет занимались выращиванием и сбытом наркотиков. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Злоумышленники на протяжении последних двух лет на территории Запорожья и Запорожской области занимались выращиванием отборочных видов растений «конопля», в основном методом «гидропоники», поставкой, изготовлением, хранением и сбытом, уже готового наркотического средства «марихуана»", - говорится в сообщении .

Правоохранители 2 августа провели в Запорожье и области 30 одновременных обысков по местам проживания, в автомобилях, гаражах и дачах участников группы.

В результате изъято оружие и более 100 кг марихуаны, цена которой на "черном рынке" составляет около 20 млн гривен.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Организаторами преступной группы были ранее судимый мужчина 1983 года рождения и ранее несудимый гражданин 1994 года рождения. Члены группы - мужчины 1982, 2001, 1992, 2001 годов рождения.

Сбыт наркотиков осуществляли только доверенными лицам. Фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания были известны только организаторам.

Фото: zp.npu.gov.ua

Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 миллионов гривен.

Продолжается досудебное расследование уголовных производств, открытых по признакам ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 306 (Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств) УК.

Строжайшая санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожской области полицейские "накрыли" плантацию марихуаны площадью более 5 ГА. По ценам "черного рынка", общая стоимость изъятого - почти 7 млн. гривен.