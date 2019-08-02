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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Черновицкой области нашли в кукурузном поле 10 участков с коноплей

Полицейские изъяли около 9300 кустов.

Фото: cv.npu.gov.ua

Сотрудники полиции Черновицкой области обнаружили в кукурузном поле в селе Костичаны десять участков с коноплей.

Об этом говорится на сайте полиции.

Нелегальные посевы конопли находились на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Участки находились на расстоянии примерно 100 метров друг от друга.

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: /cv.npu.gov.ua

В целом там изъяли около 9300 кустов конопли.

Фото: cv.npu.gov.ua

По данному факту начато следствие согласно ч.2 ст.310 Уголовного кодекса - выращивание снотворного мака или конопли. Образцы растений отправили на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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