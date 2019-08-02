Сотрудники полиции Черновицкой области обнаружили в кукурузном поле в селе Костичаны десять участков с коноплей.
Об этом говорится на сайте полиции.
Нелегальные посевы конопли находились на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Участки находились на расстоянии примерно 100 метров друг от друга.
В целом там изъяли около 9300 кустов конопли.
По данному факту начато следствие согласно ч.2 ст.310 Уголовного кодекса - выращивание снотворного мака или конопли. Образцы растений отправили на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.