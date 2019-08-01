Війна світів "Слуги народу"
Війна світів "Слуги народу"
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
ГлавнаяОбществоЖизнь

Под СБУ проходит акция к годовщине нападения на Гандзюк

"Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?"

Около 200 активистов собрались под зданием Службы безопасности Украины в Киеве с требованием расследовать убийство Екатерины Гандзюк.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Как сообщает корреспондент LB.ua, участники акции написали на дороге у здания СБУ "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?", зажгли файера.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Активисты требуют от исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова продолжить расследование дела Гандзюк и наказать виновных.

Напомним, накануне ночью на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Полиция расценила акцию к годовщине нападения на Гандзюк в Херсоне как хулиганство.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Позже журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину. 6 ноября 2018 года Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, чтобы избежать давления на следствие.

7 мая 2019 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. Месяц спустя Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы - сроком от 4 до 6 с половиной лет.

24 июля Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - в связи с тем, что Левин скрывается за границей, и в его отношении невозможно провести следственные действия.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также