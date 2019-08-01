"Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?"

Около 200 активистов собрались под зданием Службы безопасности Украины в Киеве с требованием расследовать убийство Екатерины Гандзюк.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Как сообщает корреспондент LB.ua, участники акции написали на дороге у здания СБУ "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?", зажгли файера.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активисты требуют от исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова продолжить расследование дела Гандзюк и наказать виновных.

Напомним, накануне ночью на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Полиция расценила акцию к годовщине нападения на Гандзюк в Херсоне как хулиганство.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Позже журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину. 6 ноября 2018 года Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, чтобы избежать давления на следствие.

7 мая 2019 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. Месяц спустя Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы - сроком от 4 до 6 с половиной лет.

24 июля Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - в связи с тем, что Левин скрывается за границей, и в его отношении невозможно провести следственные действия.