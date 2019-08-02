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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​На трассе Одесса-Киев автомобиль насмерть сбил торговца арбузами и покупательницу

71-летний водитель не справился с управлением и, пересекая встречную полосу, выехал на обочину.

​На трассе Одесса-Киев автомобиль насмерть сбил торговца арбузами и покупательницу
Фото: od.npu.gov.ua

На автодороге "Одесса-Киев" легковой автомобиль "Мерседес" под управлением 71-летнего жителя Одессы насмерть сбил двух человек.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

"На 442 км трассы «Одесса-Киев» под колесами «Mercedes» погибли жительница Винницкой области, 1989 г. р., и гражданин Азербайджана, 1971 г. р. Предварительно установлено, что 71-летний водитель по дороге домой не справился с управлением и, пересекая встречную полосу, выехал на обочину, где совершил наезд на продавца и покупательницу бахчевых культур", - говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавшие скончались на месте аварии. Водитель с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.

Фото: dumskaya.net

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Фото: dumskaya.net

Напомним, ранее на трассе Одесса-Киев фура сбила водителя зерновоза, когда тот менял пробитое колесо.

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