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В Херсонской области горело пять гектаров леса

Спасатели локализовали огонь.

В Херсонской области горело пять гектаров леса
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидирует пожар в лесу вблизи села Новая Збурьевка Херсонской области.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"2 августа в 14:50 поступило сообщение от лесников о возгорании лесной подстилки в 14-м квадрате Збурьевского лесничества. Пожар был локализован в 16:30 на площади 5,1 га. К тушению привлекались 20 единиц техники и 62 человека", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГосЧС области во главе с полковником Сергеем Черным.

"Спасатели продолжают осуществлять проливку очагов огня", - отмечается в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в апреле в Ровенской области горел второй по размерам природный заповедник Украины. Он расположен в пределах Владимирецкого, Дубровицкого, Сарненского и Рокитновского районов.

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