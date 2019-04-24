Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду
Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду
Гройсман пойдет на выборы с новой партией
Гройсман пойдет на выборы с новой партией
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник Украины

Предварительная причина возгорания - сжигание сухой травы.

В Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник Украины
Архивное фото
Фото: cn.dsns.gov.ua

В Ровенском природном заповеднике произошел крупный пожар.

Об этом сообщает "UA: Рівне" со ссылкой на очевидцев.

Видео пожара разместили пользователи в Фейсбуке в сообществе "Rivne_1283",  добавив, что снято оно в Рокитновском районе неподалеку Старого Села.

"Да, это пожар на территории Ровенского природного заповедника, предварительная причина - сжигание сухой травы. Сейчас продолжается тушение лесного пожара, его площадь и убытки будут известны позже", - рассказала пресс-секретарь облуправления лесоохотничьего хозяйства Светлана Горошко.

Ровенский природный заповедник - второй по величине природный заповедник в Украине. Он расположен в пределах Владимирецкого, Дубровицкого, Сарненского и Рокитновского районов.

Напомним, ранее глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также