Фото: cn.dsns.gov.ua

В понедельник, 22 апреля, пожарные Черниговской области в течение 8 часов тушили лесной пожар вблизи села Андреевка. Огонь распространился на 15 гектаров, сообщает пресс-служба ГосЧС.

О пожаре сообщили около 13:30, локализовать огонь удалось только через два часа с применением пожарной авиации. Пожар охватил 5 га лесной подстилки и 10 га сухостоя и хвойного леса.

Ликвидировать пожар удалось только после восьми часов вечера.

Фото: cn.dsns.gov.ua

В связи с наступлением теплой погоды пожарные просят местных жителей быть осторожными с огнем и не допускать возгораний сухой травы в полях, и тем более не поджигать сухую траву, так как огонь распространяется с большой скоростью и может уничтожать как животных, так и создавать угрозу для жизни людей.

Напомним, ранее полиция завела уголовное дело на жителей с. Серединка Черниговской области за то, что они избили пожарных, приехавших на тушение сухостоя.