На Донбассе один украинский военный погиб и один - ранен

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенного вооружени. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Новоалександрова, Попасная, Екатериновка, Золотое-4 и Золотое-5.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.