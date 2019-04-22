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На Донбассе один украинский военный погиб и один - ранен

В течение дня боевики совершили 11 обстрелов.

На Донбассе один украинский военный погиб и один - ранен
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенного вооружени. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Новоалександрова, Попасная, Екатериновка, Золотое-4 и Золотое-5.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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