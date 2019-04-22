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Минобразования завершило регистрацию абитуриентов на внешнее оценивание

На экзамены записались более 354 тыс. человек.

Минобразования завершило регистрацию абитуриентов на внешнее оценивание
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

В Украине завершилась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Для прохождения тестов зарегистрировались более 354 тыс человек - на 18 тыс больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Больше всего среди зарегистрированных участников (более 53%) выпускников школ этого года. Большинство из них выбирали по 4 предмета для тестирования.

На втором месте по массовости - учащиеся учреждений профессионального и высшего образования, которые параллельно с обучением получают полное общее среднее образование, а будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Таких - 37,5%, они в большинстве случае выбрали по два предмета.

Меньше всего на тестирование записалось выпускников предыдущих лет - около 9%. Они выбрали по 3 или 4 предмета.

В топ-3 самых популярных предметов, которые выбрали участники, вошли обязательные украинский язык и литература (более 320 тыс), история Украины (более 232 тыс) и математика (более 146 тыс).

До 30 апреля на информационных страницах участников будут размещены приглашения-пропуска с адресами пунктов тестирования по каждому предмету. Их необходимо распечатать самостоятельно. Доступ к странице осуществляется по номеру сертификата ВНО и пин-коду, указанному в нем.

Основная сессия ВНО стартует 21 мая тестированием по математике, а завершается 13 июня оцениванием по химии.

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