В Харьковской области подростка-зацепера ударило током

На станции Мерефа 15-летний подросток-зацепер получил удар током и госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля, около 16.50 на железнодорожном вокзале в Мерефе. Парень получил электротравму и черепно-мозговую травму, его доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Врачи определяют состояние пациента как тяжелое.

Правоохранители внесли факт в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области умер 12-летний мальчик-зацепер: он сорвался с поезда неподалеку от "Лозовой", получил многочисленные травмы и умер два дня спустя.