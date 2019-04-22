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В Харьковской области подростка-зацепера ударило током

15-летний парень госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Харьковской области подростка-зацепера ударило током
Фото: agroinsider.com.ua

На станции Мерефа 15-летний подросток-зацепер получил удар током и госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля, около 16.50 на железнодорожном вокзале в Мерефе. Парень получил электротравму и черепно-мозговую травму, его доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Врачи определяют состояние пациента как тяжелое.

Правоохранители внесли факт в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области умер 12-летний мальчик-зацепер: он сорвался с поезда неподалеку от "Лозовой", получил многочисленные травмы и умер два дня спустя.

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